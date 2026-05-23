Два вироки довічного ув’язнення

Тернопільський міськрайонний суд виніс максимально суворий вирок у справі, яка шокувала обласний центр. Молодик, який жорстоко зарізав чоловіка та дружину, а наступного ранку ледве не вбив їхню родичку, проведе решту свого життя за ґратами.

Трагедія сталася у ніч із 25 на 26 листопада 2024 року у приватному будинку на вулиці Дівочій. Тіла загиблих — викладача Західноукраїнського національного університету Ігоря Давидовича та його дружини Дарії — виявила сестра жінки, яка прийшла провідати родичів після того, як донька не змогла з ними зв’язатися.

Обвинувачений знайшов на платформі «OLX» оголошення місцевого жителя про продаж будівельних інструментів. Приїхавши на таксі на заздалегідь розвідану через Google Maps локацію, молодик пройшов на склад домогосподарства. Там між чоловіками виник конфлікт через ціну товару (шпателя та відра). Обвинувачений дістав ніж і завдав господарю ударів у шию, перерізавши сонну артерію.

На крики з будинку вибігла дружина загиблого. Вона намагалася втекти й викликати поліцію, але нападник наздогнав її у коридорі. Жінка чинила відчайдушний опір, проте нелюд завдав їй 22 ножові поранення, затягнув тіло до ванної кімнати.

Після цього вбивця викрав мобільні телефони жертв, дочекався планового відключення світла, щоб непомітно піти в темряві.

Наступного ранку вбивця повернувся на місце злочину, щоб вивезти тіла. У цей момент до будинку увійшла сестра вбитої жінки, бо забила на сполох донька подружжя із-за кордону.

Жінка заходила в дім, тримаючи ввімкненим телефон. Побачивши стороннього, вона встигла лише запитати: «Що ти тут робиш?», як убивця накинувся на неї з ножем та намагався перерізати горло. Жінку врятував товстий зимовий шарф, який пом’якшив удари, та активний опір. Під час боротьби з телефону потерпілої пролунав гучний звук, нападник відволікся, щоб вимкнути його, а поранена жінка встигла вискочити на вулицю з криками «Вбивця!».

Втікача затримали 27 листопада близько 15 год. у піцерії на вулиці Просвіти, де він сидів із ноутбуком та телефонами вбитих людей. Під час обшуку його рюкзака оперативники виявили: скривавлені речі та пару черевиків «Merrell» (експертиза згодом знайшла на них ДНК обох убитих); золоті прикраси та ювелірні вироби родини; бойову осколкову гранату РГД-5 із запалом УЗРГМ.

Суд розбив дії вбивці на кілька статей Кримінального кодексу та призначив покарання за кожну з них, остаточний вердикт — довічне ув’язнення з конфіскацією всього особистого майна. Термін відбування покарання рахується з дня затримання — 27 листопада 2024 року. Суд також повністю задовольнив і цивільні позови.

Під час розгляду справи Андрій Демчук своєї вини не визнав та заперечував причетність до злочину. 39-річний тернополянин Андрій Демчук раніше був бійцем батальйону «Торнадо». У 2017 році його вже судили у складі організованої групи за викрадення людини, однак тоді він отримав умовний термін покарання. Вирок наразі ще може бути оскаржений в апеляційному порядку.

Збаразький районний суд засудив військовослужбовця Сергія Коробця до довічного позбавлення волі за потрійне вбивство у селі Доброводи на Тернопільщині. Вирок у резонансній справі оголосили 15 травня.

Трагедія сталася у серпні 2024 року. Як встановило слідство, 15 серпня 2024 року 45-річний військовий, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, відкрив вогонь по цивільних мешканцях села Доброводи.

Внаслідок стрілянини дві жінки загинули на місці, ще одна потерпіла померла у лікарні, троє людей отримали поранення. Серед постраждалих був і 11-річний хлопчик, матір якого загинула під час нападу.

Слідство з’ясувало, що раніше військовий неодноразово мав дисциплінарні порушення. Хоча під час судового розгляду сторона захисту заявляла про проблеми із психічним станом обвинуваченого через участь у бойових діях, експертиза визнала обвинуваченого осудним.

Суд призначив довічне ув’язнення. Родичі загиблих назвали рішення суду справедливим.