У Збаражі напередодні Дня Героїв вшанували пам’ять полеглих захисників

У Збаражі напередодні Дня Героїв на Алеї Героїв відбулися пам’ятні заходи на честь українських воїнів, які віддали життя за свободу та незалежність держави.

Про це повідомив Збаразький міський голова Роман Полікровський.

За словами міського голови, цього дня громада вшановувала патріотів різних поколінь, які у різні історичні епохи боролися за незалежну Україну.

Особливу увагу під час заходу приділили сучаснім Героям — землякам, які загинули у російсько-українській війні.

«Сьогодні на Алеї Героїв ми згадували імена наших земляків, які “золотом” вписані в сучасну історію кривавої боротьби України з російським окупантом», — зазначив Роман Полікровський.

За загиблих молилися священники, родини та молодь

До пам’ятного заходу долучилися священнослужителі громади, родини полеглих захисників, школярі, жителі різних поколінь.

Присутні спільно молилися за душі загиблих воїнів та просили, аби їхня жертва не була марною.

«Просили Господа, щоб їхня жертовність не була марною, а наша віра у Бога і Перемогу ніколи не втрачала своєї життєдайної сили», — йдеться у дописі.

Громаду закликали до єдності

Міський голова подякував духовенству, батькам захисників та всім військовослужбовцям, які нині боронять Україну.

«Будьмо витривалими, єднаймось перед лицем тяжких випробувань на шляху до омріяної мети і з Божою допомогою ми обов’язково переможемо лютого ворога», — наголосив Роман Полікровський.