Життя, присвячене великій меті

19 травня минуло 90 років від дня народження знаного дослідника творчості Володимира Гнатюка, етнографа, літературознавця, громадського діяча Остапа Черемшинського (1936-2015).

До ювілейної дати у відділі краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської обласної універсальної наукової бібліотеки розгорнуто книжково-ілюстративну виставку «Невтомний велеснянин», на якій презентовано подвижницьку діяльність Остапа Черемшинського в галузі організації музейної справи на Тернопільщині, досліджень з історичного, літературного краєзнавства.

Один із розділів виставки розповідає про працю Остапа Черемшинського зі створення та забезпечення функціонування Етнографічно-меморіального музею Володимира Гнатюка у Велесневі. Про це йдеться у путівниках, буклетах, листівках, присвячених музею, музейним експозиціям, вченому-фольклористу, співавтором яких був Остап Степанович.

Уперше Остап Черемшинський дізнався про свого славетного земляка Володимира Гнатюка у 1961 році. Відтоді його життя набуло особливого змісту. З ентузіазмом працював над збиранням, систематизацією, упорядкуванням експозиції майбутнього музею вченого-фольклориста. Музей урочисто відкрили у 1969 р. Остап Степанович був його незмінним директором понад 45 років.

На виставці широко представлена участь О. Черемшинського у всеукраїнських та міжнародних конференціях. Його численні краєзнавчі дослідження, присвячені культурному розвитку краю, видатним краянам, опубліковано в енциклопедіях, наукових збірниках, періодичних виданнях. Перу дослідника належить чимало статей у «Тернопільському енциклопедичному словнику», енциклопедії «Тернопільщина. Історія міст і сіл», Українській літературній енциклопедії. Остап Степанович був постійним дописувачем до періодичних видань «Свобода», «Вільне життя», «Літературний Тернопіль», «Літературна Україна», районної газети «Вісті Придністров’я», інших часописів. Викликають зацікавлення бібліографічні напрацювання О. Черемшинського, присвячені В. Гнатюку, О. Кисілевській, І. Пулюю.

Остап Степанович часто заходив в обласну книгозбірню, завжди охоче дарував книги, залишаючи на них щирі побажання бібліотеці та читачам.

Публіцистична та дослідницька праця Остапа Черемшинського високо оцінена у культурному та науковому просторі краю, України. За значний внесок у розвиток української культури він був нагороджений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, удостоєний премії в галузі культури та етнографії імені Павла Чубинського, обласної премії ім. Володимира Гнатюка, Всеукраїнської літературно-мистецької премії ім. Братів Богдана та Левка Лепких. Він – серед перших лауреатів Всеукраїнської премії ім. Володимира Гнатюка за збереження та охорону нематеріальної культурної спадщини.

Напрацювання Остапа Степановича зібрані у бібліографічному покажчику його літературно-краєзнавчих публікацій за 1963-2006 рр. «Етнограф і громадсько-культурний діяч Остап Черемшинський», укладеному його сестрою, сподвижницею освіти та культури Романою Черемшинською. Краянину присвячено статті та бібліографію у посібниках «Література до знаменних і пам’ятних дат Тернопільщини», виданих Тернопільською ОУНБ.

Марія ІВАНКІВ, головний бібліотекар відділу краєзнавчої літератури та бібліографії Тернопільської ОУНБ