У Збаражі помітили легендарний «Запорожець» проєкту «Хащі»

У Збаражі помітили автомобіль українського документального проєкту «Хащі», учасники якого нині здійснюють масштабну історичну експедицію Україною на легендарному ЗАЗ 1988 року випуску.

Про свою мандрівку команда розповіла на сторінці проєкту в Instagram.

Автори проєкту вирушили у подорож із львівського Високого Замку до Хортиці у Запоріжжі, плануючи подолати понад 1500 кілометрів.

Експедиція має особливу історичну місію — у реверсному порядку відтворити шлях війська Богдана Хмельницького часів національно-визвольної війни 1648 року.

Учасники мандруватимуть місцями знакових битв та історичних подій, знайомлячи аудиторію з українською історією та маловідомими локаціями.

«Ми хочемо у реверсному порядку відтворити шлях війська Богдана Хмельницького весни-осені 1648 року та охопити ключові локації наступних років революції Хмельницького», — зазначають автори.

Під час експедиції збирають історії та допомагають військовим

Окрім історичної складової, команда планує зустрічатися зі своїми підписниками та спілкуватися зі старожилами.

Мандрівники збирають:

народні пісні та думи;

спогади про історичних постатей;

місцеві перекази;

історії про легендарний автомобіль ЗАЗ.

Важливою метою подорожі є також збір коштів на автомобілі для українських підрозділів, які працюють на Запорізькому напрямку.

Після завершення експедиції автори планують створити 3–5 документальних серій, відзнятих під час мандрівки.

Що відомо про проєкт «Хащі»

«Хащі» — український документальний проєкт про маловідомі та віддалені куточки країни.

Його ведучий Володимир Кохан називає проєкт історією про «Україну без косметики».

Команду заснували друзі із села Карижин на Хмельниччині, які вже понад десять років досліджують покинуті села та маловідомі місця України.

Перші відео на YouTube-каналі з’явилися у 2018 році, а з 2022 року значна частина роботи проєкту присвячена військовій журналістиці та репортажам із деокупованих і прифронтових територій.