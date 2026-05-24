Діти губляться. Але, на щастя, їх знаходять…

Як повідомляє ДСНС, на Тернопільщині знайшли зниклого 6-річного хлопчика. Подія сталася у селі Крутилів Чортківського району, де батьки близько 4 год. виявили зникнення сина. О 07:37 надійшло повідомлення до Служби порятунку. Пошукова операція тривала більше чотирьох годин. Об 11:58 хлопчика знайшли.

До пошуків залучили рятувальників ДСНС, працівників Національної поліції, кінологічні розрахунки, операторів безпілотників. Також на допомогу вийшли десятки місцевих жителів. «Знайшли! Хлопчик живий!» – повідомив один із учасників пошуків.

Цей випадок підкреслює важливість спільних зусиль у випадках зникнення людей, особливо дітей. Залучення місцевих жителів та різних служб дало змогу оперативно провести пошуки та знайти хлопчика вчасно. Подібні ситуації часто викликають великий резонанс у громадах, адже безпека дітей є пріоритетом для багатьох сімей.

Так, днями у Тернополі з двору однієї з багатоповерхівок також раптово зникла маленька дівчинка, яка бавилася на майданчику.

Стривожена мама, не знайшовши доньку, негайно звернулася за допомогою до правоохоронців.

«Маленька дівчинка гралася у дворі й у якийсь момент зникла з поля зору рідних. Для дорослих — це ті самі секунди, коли серце починає калатати, а в голові лише одне — аби тільки все було добре», — зазначили у патрульній поліції.

Екіпажі правоохоронців розгорнули пошукову операцію на прилеглих вулицях. Дитину вдалося знайти завдяки пильності працівниці місцевої торговельної точки. Жінка помітила розгублену маленьку дівчинку, яка була налякана, мовчазна та зі сльозами в очах.

На місце виклику невідкладно прибув екіпаж у складі патрульних Вероніки Грицишин та Олександра Кравчука. Оцінивши стан дитини, поліцейські діяли максимально делікатно. Вони заспокоїли дитину, дали їй зрозуміти, що вона в безпеці, розговорили, і згодом вона погодилася сісти у службове авто, щоб поїхати додому. Зустріч із рідними виявилася надзвичайно емоційною.

Правоохоронці наголошують, що подібні випадки не є рідкістю. «Такі історії трапляються частіше, ніж здається. Діти можуть загубитися буквально за кілька хвилин, бо їм усе цікаво — кожен двір, кожна вулиця, увесь світ навколо», — наголосили патрульні. Правоохоронці закликають громадян ретельніше дбати про безпеку своїх близьких. Вони радять, щоб у дитини чи літньої людини завжди була з собою записка або картка з ім’ям, адресою та номером когось із близьких, адже у критичний момент це може допомогти повернути людину додому набагато швидше.