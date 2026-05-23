Гран-прі для «Дюймовочки»

Вихованці зразкового аматорського театру «Дюймовочка» під керівництвом талановитого режисера Віри Лозинської, який діє при Підволочиському будинку культури, здобули перемогу на міжнародній арені.

Мистецький фестиваль-конкурс «Під небом Франції» проходив в онлан-форматі у французькому місті Ліон, об’єднавши сотні талановитих та яскравих колективів із різних куточків світу. У номінації «Кіномистецтво-театр» підволочиський колектив презентував глибоку та зворушливу роботу — постановку «Тішся, дитино, поки ще маленька», створену за мотивами творів Лесі Українки.

Відтак вистава вихованців Підволочиського будинку культури отримала гран-прі фестивалю.