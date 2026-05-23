На Запоріжжі загинув 26-річний оператор БпЛА з Бучача Михайло Гринів

Тернопільщина знову у скорботі. Під час виконання бойового завдання загинув молодий український захисник, оператор безпілотних літальних комплексів Михайло Гринів із Бучача.

Про втрату повідомили у Бучацькій міській раді.

Життя військовослужбовця обірвалося 20 травня 2026 року поблизу населеного пункту Широке Запорізької області.

Полеглий воїн служив оператором безпілотних літальних комплексів та мав звання солдата.

Михайло Гринів народився у 2000 році та був жителем міста Бучач.

Громада висловлює співчуття родині Героя

У Бучацькій міській раді наголосили, що молодий воїн до останнього подиху боронив Україну, її свободу та незалежність.

«Михайло був вірним сином України, справжнім патріотом, який до останнього подиху стояв на захисті рідної держави, її свободи та незалежності. У скорботі схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя», – йдеться у повідомленні.

У громаді висловили щирі співчуття рідним, друзям і побратимам загиблого військового.

Прощання повідомлять додатково

У міській раді зазначили, що інформацію про дату та час зустрічі полеглого захисника, а також чин похорону повідомлять додатково.

Вічна пам’ять і шана Герою України.