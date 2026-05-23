Лунали спогади й світлі слова пошани

20 травня у Скала-Подільському краєзнавчому музеї, що на Борщівщині, у 40-й день пам’яті його творця і директора, знаного на Борщівщині художника Євгена Шпака відкрили виставку його творів.

Друзі-однодумці й шанувальники його творчості зібралися в світлиці музею, що стала й осередком мистецького об’єднання «La Skala», котре також очолював незабутній Євген Михайлович Шпак. Під час заходу лунали спогади, світлі слова пошани й любові, поваги до його таланту…

Модераторкою пам’ятного вернісажу полотен Євгена Шпака була Валентина Стефина, ділилися споминами священник УГКЦ Василь Германюк, колеги-художники Василь Стецько і Олег Левицький, а також журналістка і письменниця Марія Довгошия, працівник Скала-Подільської селищної ради Павло Андрушків. Поетичні присвяти прозвучали з вуст Ірини Ярчук, Олі Луч, Марти Кузьмич та інших учасників цього заходу…

До слова, Євген Шпак народився 1 квітня 1951 року у селі Олексинці, що на Борщівщині. Працював художником-оформлювачем художньої майстерні в місті Борщеві, завідувачем сільського клубу в с. Монастирку, директором Будинку культури в Олексинцях, художником у військовій частині (Борщівщина, 1974–1995), У 2012 р. створив краєзнавчий музей у Скалі-Подільській; відтоді був його директором. Помер 10 квітня 2026 року. Автор близько 2000 картин.

Петро ДОВГОШИЯ