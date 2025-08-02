У Тернополі відзначили Тиждень грудного вигодовування

Щороку з 1 по 7 серпня у світі триває Тиждень грудного вигодовування. Цьогоріч у Тернополі це свято провели 2 серпня в теплій і підтримуючій атмосфері завдяки спільним зусиллям Тернопільського обласного клінічного перинатального центру «Мати і Дитина» та дитячої клініки «Малеча» у ресторані «NOM».

Під час події молоді мами та вагітні жінки мали змогу поспілкуватися з консультантами з грудного вигодовування, педіатрами та акушерами-гінекологами. Відбулися майстер-класи, вікторини, обговорення поширених міфів і практичних питань — від правильного прикладання до грудей до особливостей харчування матері, яка годує.

«Тиждень грудного вигодовування — це нагода нагадати всім, наскільки важливе природне годування для здоров’я дитини та мами. Грудне молоко — найкраща їжа для немовляти: воно забезпечує всі необхідні поживні речовини, захищає імунітет і сприяє правильному розвитку», — розповідає Віктор Овчарук, генеральний директор Тернопільського обласного клінічного перинатального центру «Мати і Дитина».

Фахівці наголошували про доцільність грудного вигодовування та його користь для дитини та матері.

«Хочемо привернути увагу суспільства до грудного вигодовування, оскільки це надзвичайно важлива тема, тому що з грудного вигодовування починається все. Це не просто їжа для дитинки — це імунний захист, захист від інфекцій, корисні білки, жири та вуглеводи. Також це профілактика різних гінекологічних захворювань. Жінки, які годують грудьми, мають менше онкологічних захворювань та інших гінекологічних захворювань», — каже Ольга Дутчак, медичний директор клініки «Малеча».

Перинатальний центр «Мати і Дитина» має статус «Лікарня, доброзичлива до дитини», що передбачає активну підтримку грудного вигодовування від перших хвилин життя немовляти.

«Зараз весь фактично світ «за» грудне вигодовування. Стараються донести й іншим людям про переваги та необхідність грудного вигодовування. Згадую, як на початку моєї роботи, у якомусь двохтисячному році чи 90-му, це було тільки як «для галочки», щоб відмітити, що жінкам потрібно розповісти про грудне вигодовування, зараз же це по-іншому», — ділиться Тетяна Небесьо, в.о. медичного директора Тернопільського обласного клінічного перинатального центру «Мати і Дитина».

Тетяна наголошує, що грудне вигодовування дуже корисне для дитини.

«Природа сама придумала для вигодовування дітей грудне материнське молоко і яка би якісна не була суміш, вона не замінить грудне молоко».

Серед учасниць заходу була й мама дев’ятимісячного малюка Оксана Яворська-Штогрин. Вона розповіла, що найбільше її цікавила тема саме плавного завершення грудного вигодовування. Жінка поділилася, що з чоловіком минулого року відвідували школу батьківства.

«Минулого року відвідували з чоловіком школу відповідального батьківства. Це дуже допомогло нам при пологах і в перші місяці малятка. Дуже підтримували лікарі центру, завжди були зв’язку. Якщо виникали певні проблеми, які треба було негайно вирішувати, то завжди в цьому допомагали».

Ольга Дутчак, медичний директор клініки «Малеча» запевнила, що завдяки заходу матусі тепер знають, що робити при виникненні проблем.

«Годуюча мама може стикнутись з багатьма проблемами. Наприклад, правильність прикладання, особливості, дій, які може чи не може робити жінка. На сьогоднішньому заході матусі також змогли дізнатись міфи та правду про косметику та різні косметичні процедури, харчування годуючої жінки, а також поговорили про надзвичайні моменти. До прикладу, куди звертатись, якщо дуже сильно набрякли груди».

Захід став не лише інформативною подією, а й місцем сили, де мами змогли знайти розуміння, однодумців і впевненість. Адже грудне вигодовування — це, в першу чергу, про любов, близькість та підтримку. І як показує тернопільський приклад — підтримка є.