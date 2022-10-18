Цими днями для тернополян та гостей нашого міста на бульв. Пантелеймона Куліша відновлено роботу бювету з питною водою.

Тернопільська міська рада повідомляє, що там провели роботи з влаштування резервної свердловини та оновлення насосного обладнання. Також на об’єкті здійснено поточний ремонт і обслуговування станції доочистки води. Надалі технічне обслуговування бювету на бульв. Пантелеймона Куліша проводитиме КП «Тернопільводоканал».

До слова, бювет було відкрито у 2019 році. Безкоштовно набрати питну воду тернополяни можуть також у бюветах, що на вул. Юності, на бульв. Данила Галицького та у парку Тараса Шевченка (поруч із центральним входом).

Також у місті розроблено інтерактивну карту колонок-качалок питної води, де можна набрати воду для власних потреб або ж у період здійснення робіт на водопровідних мережах.