Працівники Гуманітарного хабу допомагатимуть людям, які через широкомасштабну збройну російську агресію були вимушені покинути свої домівки на Луганщині.

Завтра, 6 жовтня, у Тернополі відбудеться відкриття Гуманітарного хабу Сєверодонецької міської військово-цивільної адміністрації для внутрішньо переміщених осіб Луганщини.

Про це повідомляють в Тернопільській облдержадміністрації.

Головною метою Гуманітарного хабу є підтримка переселенців з окупованих територій Луганської області. Вони зможуть отримувати гуманітарну допомогу та професійні поради з питань пошуку роботи і працевлаштування, медичні, юридичні та психологічні консультації, а також допомогу у розв’язанні важливих питань.

Відкриття у Тернополі такого осередку стане потужним кроком у співпраці Тернопільської та Луганської областей, а також безпосередньо Тернопільської та Сєверодонецької міських територіальних громад.

Захід відбудеться за адресою: вул. М.Грушевського, 5а о 15:00.