У Тернополі відкрили гуманітарний хаб Сєвєродонецької військової адміністрації. Тут жителям Луганщини надаватимуть психологічну, юридичну, медичну та гуманітарну допомогу. Про це розповів голова Сєвєродонецької військової адміністрації Олександр Стрюк.

За його словами, на Тернопільщину переїхали 3 500 людей з Луганської області.

“Фактично, це місце – центр спілкування та підтримки для всіх луганчан, які вимушено проживають на території Тернопільщини, яких змусила війна залишити свою рідну землю, залишити оселю та шукати тимчасового проживання в інших регіонах України. Людям потрібно спілкування, людям потрібна підтримка і заради цього відкрито цей центр. Тут вони зможуть отримати і певну підтримку, і психологічну, вирішити юридичні питання, отримати консультації. Це можливість вирішення спільних проблем, які виникають майже у всіх переселенців”.

Перша відвідувачка – Анна з Сєвєродонецька. Жінка у Тернополі проживає два місяці. Знайшла тут роботу лікаркою в медичній клініці.

“Все подобається. Все добре. Я знайшла тут роботу. Приїхала моя мама з донькою. Знайшли садочок. Гріє душу, коли частинка твого міста є. Можна сюди прийти, отримати психологічну допомогу, гуманітарну, юридичну”.

А Юрій з дружиною приїхали із Сєвєродонецька в березні. В Тернополі народився їхній син Ярослав.

“Тернопіль – чудове місто. Дуже гарно зустріли. Все добре”.

Загалом на Тернопільщині перебуває 200 жителів Сєвєродонецька. Про це повідомила помічниця керівника Сєвєродонецької військової адміністрації Ельвіна Марініч. Однак, за її словами, в гуманітарному хабі зможуть отримувати допомогу всі переселенці з Луганщини.

“Будемо налагоджувати зв’язок з жителями Луганської області, які тимчасово перебувають у Тернопільські області. Це не тільки жителі Северодонецька, а жителі Луганської області можуть до нас звертатися”.