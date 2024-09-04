У Тернополі відбувся Всеукраїнський турнір «Тернове поле»

29–30 серпня у Тернополі відбувся 25-й Всеукраїнський турнір з вільної боротьби серед чоловіків «Тернове поле» на честь заслуженого тренера України Віталія Назарчука, присвячений пам’яті загиблих воїнів України.

Учасників змагань привітав міський голова Сергій Надал. Серед почесних гостей турніру були присутні донька Віталія Назарчука Ірина, чемпіонка Європи, учасниця олімпіади Оксана Лівач.

У цьогорічному турнірі змагалися найсильніші дорослі борці з Києва, Одеси, Миколаєва, Дніпра, Харкова, Броварів, Білої Церкви, Хмельницького, Львова, Чернівців, Івано-Франківська, а також команда, що представляла Донецьку область. Тернопільщину представляли команди з міст Тернопіль, Збараж, Борщів та Теребовля.

Під час змагань меценат Андрій Попик передав на фронт для наших захисників три Fpv-дрони. Адже лише завдяки нашим воїнам можливі подібні заходи, де молоді спортсмени здобувають змагальний досвід.

Як розповів співорганізатор турніру Олег Собчук, цими змаганнями вшановують світлу пам’ять заслуженого тренера України Віталія Назарчука, який був заслуженим тренером України, суддею міжнародної категорії, майстром спорту з греко-римської боротьби. З 1972 року працював тренером. За його словами, у турнірі взяли участь 80 спортсменів зі всієї України у 10 вагових категоріях, серед яких: заслужений майстер спорту України, 10 майстрів спорту України міжнародного класу, призери чемпіонатів світу та чемпіонатів Європи.

Зазначимо, турнір є відбірковим на чемпіонат світу серед дорослих та чемпіонат світу серед спортсменів до 23 років, який відбудеться в Албанії.

Організатори змагань: Міністерство молоді та спорту України, Асоціація спортивної боротьби України, Тернопільська обласна федерація вільної боротьби, Тернопільська міська рада.