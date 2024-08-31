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У Тернополі відбувся традиційний забіг на честь полеглих захисників (ФОТО)

До забігу пам'яті долучилися понад 600 учасників.

31.08.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Спорт, Війна з рф, Теми

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Тернополі провели забіг “Шаную воїнів, біжу за героїв України”.

Це щорічний патріотичний захід, який вже став традиційним способом вшанування пам’яті воїнів, які загинули під час російсько-української війни. Він проводиться в кінці серпня і приурочений до Дня пам’яті захисників України.

 

Цьогоріч на забіг зареєструвалось понад 600 охочих. Кожен учасник обирав дистанцію (2 км, 5 км або 10 км) та долав її із закріпленим на футболці номером та іменем свого Героя.

 

 

“Забіг “Шаную воїнів, біжу за героїв України” – це не змагання, це наш вияв подяки військовослужбовцям та їхнім сім’ям за внесок у збереження територіальної цілісності країни”, – підкреслили у Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Джерело: Тернопільська ОВА

Теги: Тернопіль, забіг на честь полеглих захисників

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