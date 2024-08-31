У Тернополі відбувся традиційний забіг на честь полеглих захисників (ФОТО)

Тернополі провели забіг “Шаную воїнів, біжу за героїв України”.

Це щорічний патріотичний захід, який вже став традиційним способом вшанування пам’яті воїнів, які загинули під час російсько-української війни. Він проводиться в кінці серпня і приурочений до Дня пам’яті захисників України.

Цьогоріч на забіг зареєструвалось понад 600 охочих. Кожен учасник обирав дистанцію (2 км, 5 км або 10 км) та долав її із закріпленим на футболці номером та іменем свого Героя.

“Забіг “Шаную воїнів, біжу за героїв України” – це не змагання, це наш вияв подяки військовослужбовцям та їхнім сім’ям за внесок у збереження територіальної цілісності країни”, – підкреслили у Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Джерело: Тернопільська ОВА