У Тернополі утворилися черги до Пенсійного фонду через оформлення дитячих виплат

У Тернополі мешканці скаржаться на значні черги до відділень Пенсійного фонду. Найбільше навантаження виникло через оформлення дитячих виплат, через що людям доводиться чекати по кілька годин.

Про проблему розповіла тернополянка Олена Майборода у соціальній мережі Threads. За її словами, вона звернулася до Пенсійного фонду для оформлення документів і провела там близько години. Водночас жінка стала свідком ситуації, коли відвідувачі з маленькими дітьми змушені були чекати значно довше.

«Я пішла сьогодні вперше, пробула там годину, бо брала заяву, щоб відправити документи рекомендованим листом. Але була дівчинка з дитиною приблизно пів року, яка стояла у черзі ще вчора, не потрапила на прийом, прийшла сьогодні і вже відстояла дві години. Її ніхто не пропускає, бо в черзі такі ж мами, а діти гуляють з бабусями або старшими дітьми», — поділилася жінка.

За словами авторки допису, протягом години черга в кабінеті, де приймали заяви на дитячі виплати, не просунулася ні на одну людину.

Вона також зазначила, що в інших кабінетах, де обслуговували пенсіонерів, прийом відбувався значно швидше.

У Пенсійному фонді пояснюють ситуацію збільшенням кількості звернень та запуском нових видів соціальної допомоги. Для уникнення тривалого очікування у чергах громадянам радять за можливості записуватися на прийом онлайн або подавати документи дистанційно.

Чому не оформити всі виплати через мобільний додаток Дія і зняти навантаження та непотрібні черги залишається загадкою…