Внаслідок сьогоднішніх рашистських обстрілів в деяких містах України було пошкоджене енергетичне обладнання електромереж.

В кількох сусідніх з Тернопільською областях частково відключили електроенергію. Сьогодні, 17 жовтня, у Тернополі та по області можуть бути аварійні відключення світла.

Актуальнепо темі Немає вмісту

Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

«Сьогодні ударами ракет пошкоджено енергетичне обладнання електромереж в сусідніх областях. На даний момент можуть бути аварійні відключення в Тернополі і області», — каже мер міста.

Окрім цього, голова обласної військової адміністрації Володимир Труш повідомив, що відключень світла, пов’язаних з ракетними небезпеками на Тернопільщині немає.

Було відомо, що раніше у частині Тернополя не було світла. Як повідомили нашим журналістам у ВАТ «Тернопільобленерго», проблеми зі світлом були тимчасові.