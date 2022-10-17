Внаслідок сьогоднішніх рашистських обстрілів в деяких містах України було пошкоджене енергетичне обладнання електромереж.
В кількох сусідніх з Тернопільською областях частково відключили електроенергію. Сьогодні, 17 жовтня, у Тернополі та по області можуть бути аварійні відключення світла.
Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
«Сьогодні ударами ракет пошкоджено енергетичне обладнання електромереж в сусідніх областях. На даний момент можуть бути аварійні відключення в Тернополі і області», — каже мер міста.
Окрім цього, голова обласної військової адміністрації Володимир Труш повідомив, що відключень світла, пов’язаних з ракетними небезпеками на Тернопільщині немає.
Було відомо, що раніше у частині Тернополя не було світла. Як повідомили нашим журналістам у ВАТ «Тернопільобленерго», проблеми зі світлом були тимчасові.
«Це були тимчасові вимкнення. Тернополянам не треба перейматися, ніяких графіків ми не вводили і не плануємо поки. Якщо ж і будуть відключення, то виключно аварійні. Також закликаємо жителів області трохи економити електроенергію. Це зайвим не буде», — пояснила Наталія Лисак, речниця «Тернопільобленерго».