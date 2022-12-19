У Тернополі сусіди добились знеструмлення будинку, в якому під час відключень завжди було світло

Як з’ясувалося, будівля підключена до тієї ж лінії, що і пекарня, пишуть Тернополяни.
Однак сусіди не могли змиритися з такою “несправедливістю” та добилися, щоб там також вимикали електрику.
Про цей випадок розповів у Facebook тернополянин Святослав Журовський.
“Будинок на пров. Цегельний 1д був підключений до хорошої лінії (що і пекарня), на якій завжди було світло. Мешканці сусідніх будинків написали колективні скарги в електромережі і тепер усі сидять разом без світла. Оце справжня перемога!”, – йдеться у його дописі у Facebook.