У Тернополі сусіди добились знеструмлення будинку, в якому під час відключень завжди було світло

У Тернополі людей хвилювало, що в сусідньому будинку не вимикають світло.

Як з’ясувалося, будівля підключена до тієї ж лінії, що і пекарня, пишуть Тернополяни.

Однак сусіди не могли змиритися з такою “несправедливістю” та добилися, щоб там також вимикали електрику.

Про цей випадок розповів у Facebook тернополянин Святослав Журовський.