19.12.2022 15:46

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

У Тернополі сусіди добились знеструмлення будинку, в якому під час відключень завжди було світло

19.12.2022

Роман Васильович

62

Життя, Новини

Поширити:

У Тернополі людей хвилювало, що в сусідньому будинку не вимикають світло.

Як з’ясувалося, будівля підключена до тієї ж лінії, що і пекарня, пишуть Тернополяни.

Однак сусіди не могли змиритися з такою “несправедливістю” та добилися, щоб там також вимикали електрику.

Про цей випадок розповів у Facebook тернополянин Святослав Журовський.

“Будинок на пров. Цегельний 1д був підключений до хорошої лінії (що і пекарня), на якій завжди було світло. Мешканці сусідніх будинків написали колективні скарги в електромережі і тепер усі сидять разом без світла. Оце справжня перемога!”, – йдеться у його дописі у Facebook.

Автор: Роман Васильович

Мітки: немає світла, графік вимкнення електроенергії

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах