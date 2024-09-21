У Тернополі судитимуть зрадника за газети з російськими фейками

Слідчі Тернопільського управління СБУ завершили розслідування у кримінальному провадженні стосовно колаборанта, який допомагав гауляйтеру окупованого Запоріжжя поширювати кремлівську пропаганду та дискредитувати українських захисників.

За ч. 5 ст. 27, ч.2 ст. 28 та ч. 6. ст. 111-1 Кримінального кодексу України до суду скеровано обвинувальний акт щодо 41-річного жителя Луганщини. Ще до початку повномасштабного військового вторгнення росіян він співпрацював з терористичною організацією «лнр» та допомагав її ватажкам здійснювати друк різноманітної агітаційної продукції.

У липні 2022 року, після заснування окупаційною адміністрації Запорізької області у тимчасово окупованому Мелітополі редакції проросійської пропагандистської газети «Запорожский вестник», колаборант очолив поліграфічне підприємство «Реклама Плюс», створене загарбниками для друку та безкоштовного розповсюдження пропагандистського вісника.

Під керівництвом обвинуваченого на устаткуванні «Реклама Плюс» окупаційна влада здійснила друк понад 16 випусків незаконної російськомовної газети, в яких містилися матеріали на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації та російських збройних формувань, а також численні публікації, які мали на меті нав’язати жителям тимчасово окупованих територій негативне ставлення до України та ЗСУ.

Запуск цього «медіапроекту» відбувався під особистим контролем очільника окупаційної адміністрації Запоріжжя Євгена Балицького.

Наразі СБУ завершила документування протиправної діяльності зрадника і направила до суду обвинувальний акт із доказами його вини. За пособництво колаборантам у здійсненні окупаційною адміністрацією Запоріжжя інформаційної діяльності, спрямованої на підтримку держави-агресора, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді 12 років позбавлення волі.

Розслідування протиправної діяльності проводилося за процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури.

Оскільки зловмисник переховується від правосуддя на тимчасово непідконтрольній українській владі території, тривають комплексні заходи для його притягнення до фактичної відповідальності, повідомили у секторі взаємодії зі ЗМІ та громадськістю УСБУ в Тернопільській області.