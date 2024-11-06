У Тернополі стартувала щорічна благодійна ініціатива “Святим Миколаєм можеш бути ти”

Благодійна акція від Карітасу Тернопіль допоможе 500 дітям отримати подарунки до Дня Святого Миколая.
Благодійна акція «Святим Миколаєм можеш бути ти» стартувала у Карітасі Тернопіль. Карітасі планують допомогти 500 дітям.
«Разом ми зможемо створити диво, подарувати радість та незабутні емоції 500 учасникам проєктів Карітасу Тернопіль – це діти Героїв, тих, хто зник безвісти чи в полоні, діти військовослужбовців, сироти, діти з внутрішньо-переміщених родин, діти з вразливих сімей», – зазначила Аліна Муц, керівниця дитячого напрямку Карітасу Тернопіль.
Діточки чекають на Чудотворця із нетерпінням. Проте, для скількох дітей у цю казкову ніч станеться диво, залежить від нас з вами.
Стати помічником Святого Миколая легко та просто. Рецепт добрих справ простий та реальний.
Ви можете:
придбати те, що можна подарувати дітям
Це іграшки, солодощі, фрукти, канцелярське приладдя, дитячі книжки … і принести до Карітас Тернопіль
перерахувати кошти на рахунок
Благодійна організація «Тернопільський Благодійний Фонд «Карітас»
ЄДРПОУ 21162280
Укрӓна, м. Тернопіль
вул. Замонастирська, буд. 1
ЦФ ПАТ Кредобанк
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Р/р
ІВAN UA 68 3253650000002600201171387
розмістити скриньку для пожертв у своєму магазині, аптеці, кафе тощо
(попередньо узгодивши це з нами)
приєднатися до сторінки Карітас Тернопіль у Facebook і запросити своїх друзів.
Або ж, ви маєте купу ідей, як допомогти Святому Миколаю – пишіть, телефонуйте чи заходьте до Карітас Тернопіль.
Творити добро разом значно легше та приємніше!
Благодійна акція триватиме до 5 грудня.