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У Тернополі стартувала щорічна благодійна ініціатива “Святим Миколаєм можеш бути ти”

06.11.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Життя, Новини, Теми

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Благодійна акція від Карітасу Тернопіль допоможе 500 дітям отримати подарунки до Дня Святого Миколая.

Благодійна акція «Святим Миколаєм можеш бути ти» стартувала у Карітасі Тернопіль. Карітасі планують допомогти 500 дітям.

«Разом ми зможемо створити диво, подарувати радість та незабутні емоції 500 учасникам проєктів Карітасу Тернопіль – це діти Героїв, тих, хто зник безвісти чи в полоні, діти військовослужбовців, сироти, діти з внутрішньо-переміщених родин, діти з вразливих сімей», – зазначила Аліна Муц, керівниця дитячого напрямку Карітасу Тернопіль.

Діточки чекають на Чудотворця із нетерпінням. Проте, для скількох дітей у цю казкову ніч станеться диво, залежить від нас з вами.

Стати помічником Святого Миколая легко та просто. Рецепт добрих справ простий та реальний.

Ви можете:

придбати те, що можна подарувати дітям

Це іграшки, солодощі, фрукти, канцелярське приладдя, дитячі книжки … і принести до Карітас Тернопіль

перерахувати кошти на рахунок

Благодійна організація «Тернопільський Благодійний Фонд «Карітас»

ЄДРПОУ 21162280

Укрӓна, м. Тернопіль

вул. Замонастирська, буд. 1

ЦФ ПАТ Кредобанк

МФО 325365

Р/р

ІВAN UA 68 3253650000002600201171387

розмістити скриньку для пожертв у своєму магазині, аптеці, кафе тощо
(попередньо узгодивши це з нами)

приєднатися до сторінки Карітас Тернопіль у Facebook і запросити своїх друзів.
Або ж, ви маєте купу ідей, як допомогти Святому Миколаю – пишіть, телефонуйте чи заходьте до Карітас Тернопіль.

Творити добро разом значно легше та приємніше!

Благодійна акція триватиме до 5 грудня.

Теги: Святий Миколай, «Тернопільський Благодійний Фонд «Карітас»

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