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Головна / Тернопільщина / У Тернополі шахраї ошукали жінку
03.03.2024
Ірина Нова
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Тернопільщина, Кримінал, Новини
Тернополянка без проблем перекинула гроші, а згодом дізналася, що сторінку подруги у соціальній мережі зламали.
Відтак гроші отримали шахраї. Сьогодні зловмисників розшукують поліцейські.
Триває слідство.
Теги: Тернопіль, аферисти, соцмережі
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