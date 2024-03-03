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У Тернополі шахраї ошукали жінку

03.03.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Кримінал, Новини

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У Тернополі жінка потрапила на гачок аферистів. У одній із соцмереж жінка отримала повідомлення у соцмережі від подруги, яка просила переказати 7 тисяч гривень. 

Тернополянка без проблем перекинула гроші, а згодом дізналася, що сторінку подруги у соціальній мережі зламали. 

Відтак гроші отримали шахраї. Сьогодні зловмисників розшукують поліцейські. 

Триває слідство. 

Теги: Тернопіль, аферисти, соцмережі

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