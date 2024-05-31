У Тернополі родинам полеглих Героїв надається щомісячна грошова допомога та компенсація за комунальні послуги

Міська рада Тернополя надає щомісячно надає членам сімей загиблих Героїв-захисників грошову допомогу. Відповідні виплати здійснюються у рамках муніципальної програми «Турбота».

Хто має право на виплату

Члени сімей загиблих (померлих) захисників України, які брали безпосередню участь у здійсненні заходів для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією московії проти України і під час забезпечення проведення антитерористичної операції. Така допомога надається особам, які зареєстровані та проживають на території Тернопільської міської територіальної громади.

Міська рада також надає компенсації сім’ям загиблих на оплату комунальних послуг.

Сім’ї загиблих захисників можуть оформити отримання щомісячної грошової допомоги та компенсації на оплату житлово-комунальних послуг за адресою вул. Лисенка, 8 (управління соціальної політики).

Нагадаємо, окрім щомісячних виплат та компенсації за комунальні послуги, в Тернополі діють унікальні програми «діти Героїв» та «родини Героїв». Ці муніципальні програми доповнюють допомогу, яку родини вже отримують від держави.

Для дітей наших Героїв, які загинули на війні, є безкоштовними навчання в усіх позашкільних закладах, спортивних секціях, працює соціально-психологічна підтримка, «телефон Довіри».

Програма «Родини Героїв Тернополя» передбачає першочергове виділення Родинам земельних ділянок для безоплатної передачі у власність під будівництво та обслуговування індивідуальних житлових будинків на території громади. Створено Центр підтримки для родин Героїв Тернополя, де вони отримують кваліфіковану психологічну, соціальну допомогу. Також працює «телефон Довіри». Створені групи взаємопідтримки Родин.

Новина від пресслужби.