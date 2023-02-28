28.02.2023 19:48

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах

У Тернополі п’яний водій пошкодив 6 припаркованих авто (ВІДЕО)

28.02.2023

Ірина Нова

325

Тернопільщина, Новини, Тернопільська міська громада, Події

Поширити:

Вчора, 27 лютого, на спецлінію 102 звернулися мешканці одної з багатоповерхівок на вулиці Петра Батьківського у Тернополі та повідомили, що нетверезий водій пошкодив 6 припаркованих автомобілів.

Інспектори негайно прибули за вказаною адресою, де виявили водія автомобіля Citroen, який ледь тримався на ногах, та розтрощені автівки. Водій не постраждав, але мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння на місці за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 1,38 проміле алкоголю в крові водія.

На керманича патрульні склали відповідні адмінматеріали та вилучили посвідчення водія. Рішення по справі прийматиме суд.

 

Джерело: ГУ Патрульної поліції в Тернопільській області

Теги: Тернопіль, події, аварія, водіння у нетверезому стані

Залишити коментар

Ваша електронна адреса не буде опублікована.

Рекомендуємо

Найбільше переглядів за 3 дні

© 2014-2021. Офіційний сайт газети "Свобода". Всі права на статті та інші матеріали належать авторам та охороняються Цивільним кодексом України, Законом України "Про авторське право і суміжні права". При використанні матеріалів посилання на сайт (гіперпосилання) обов'язкове.
Розробка сайтів WEBTOP

Повідомити про новину

Повідомити

Ми у соцмережах