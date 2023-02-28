У Тернополі п’яний водій пошкодив 6 припаркованих авто (ВІДЕО)

Вчора, 27 лютого, на спецлінію 102 звернулися мешканці одної з багатоповерхівок на вулиці Петра Батьківського у Тернополі та повідомили, що нетверезий водій пошкодив 6 припаркованих автомобілів.

Інспектори негайно прибули за вказаною адресою, де виявили водія автомобіля Citroen, який ледь тримався на ногах, та розтрощені автівки. Водій не постраждав, але мав явні ознаки алкогольного сп’яніння. Поліцейські запропонували йому пройти огляд на стан сп’яніння на місці за допомогою алкотесту Драгер, на що останній погодився. Результат огляду виявився позитивним, прилад зафіксував 1,38 проміле алкоголю в крові водія.

На керманича патрульні склали відповідні адмінматеріали та вилучили посвідчення водія. Рішення по справі прийматиме суд.