Що гроші з домашнього сейфу зникають, підприємець помічав і раніше. Та на кого думати – не знав. Аби злодюжку впіймати на гарячому поставив сховок на сигналізацію.

А 20 жовтня близько 11-ї години на телефон йому прийшло сповіщення: хтось відчинив сейф. Чоловік негайно поїхав з роботи – до дому.

У квартирі застав 35-літню прибиральницю. Послугам жінки користується вже кілька місяців, але й подумати не міг, що здатна на таке. Злодійку майже впіймав за руку.

Тернополянка зізналася, що взяла зі сейфа 400 євро. Чоловік викликав поліцію.

Поліцейські зловмисницю затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Їй, зазнаачють, оголосили підозру за частиною 4 статті 185 ККУ та обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Триває розслідування.