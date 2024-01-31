У Тернополі прибічник так званого “народовладдя” видавав фальшиві військові квитки

Прибічник так званого «народовладдя» створив у Тернополі альтернативний «орган місцевого самоврядування». Фігурант видавав своїм однодумцям військові квитки від імені фейкової організації. Зовні підробки були схожі на військово-облікові документи встановленого зразка і їх використовували для ухилення від мобілізації.

Правоохоронці задокументували протиправну діяльність жителя Тернополя, який називав себе прибічником так званого «народовладдя». Він створив фейкову організацію виготовив для неї печатку та інші необхідну документацію. Чоловікам призовного віку, які підтримували організатора, видавали фальшиві військові квитки. Підробки було важко відрізнити від оригіналу.

Заходи із викриття фейкового органу місцевого самоврядування провели поліцейські спільно з оперативниками СБУ під процесуальним керівництвом Тернопільської окружної прокуратури.

Правоохоронці провели санкціоновані обшуки та вилучили печатки, посвідчення, військові квитки та інші документи, пов’язані з діяльністю незаконно створеної організації.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 353 (самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.