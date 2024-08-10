У Тернополі правоохоронці затримали працівника ТЦК за підозрою у хабарництві

9 липня в Тернополі затримали 43-річного працівника обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки. Його підозрюють у хабарництві.

Про це повідомили у відділі комунікацій Нацполіції області.

За словами правоохоронців при затриманні працівник ТЦК, ймовірно, отримував 5 тисяч доларів неправомірної вигоди.

“43-річний працівник ТЦК пропонував чоловікам, які мали проходити службу в армії, домовитись зі своїм керівництвом про можливість залишити територію центру комплектування без проходження військово-лікарської комісії та подальшого проходження військової служби. Крім цього пообіцяв вирішити питання щодо непритягнення особи до адміністративної відповідальності за несвоєчасне оновлення облікових даних. За це забажав отримати 5 000 доларів”, — ідеться у повідомленні поліції.

Слідчі поліції вже оголосили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Ділку з ТЦК загрожує до 8 років позбавлення волі.

За інформацією “Суспільного”, міру запобіжного заходу чоловікові оберуть сьогодні, 10 серпня, в Тернопільському міськрайонному суді.