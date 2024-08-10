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У Тернополі правоохоронці затримали працівника ТЦК за підозрою у хабарництві

Працівник ТЦК брав гроші за можливість уникнути військової служби.

10.08.2024

Галина Кіт

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Новини, Суспільство, Теми, Тернопільщина, Кримінал

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9 липня в Тернополі затримали 43-річного працівника обласного територіального центру комплектування та соцпідтримки. Його підозрюють у хабарництві.

Про це повідомили у відділі комунікацій Нацполіції області.

За словами правоохоронців при затриманні працівник ТЦК, ймовірно, отримував 5 тисяч доларів неправомірної вигоди.

“43-річний працівник ТЦК пропонував чоловікам, які мали проходити службу в армії, домовитись зі своїм керівництвом про можливість залишити територію центру комплектування без проходження військово-лікарської комісії та подальшого проходження військової служби. Крім цього пообіцяв вирішити питання щодо непритягнення особи до адміністративної відповідальності за несвоєчасне оновлення облікових даних. За це забажав отримати 5 000 доларів”,  — ідеться у повідомленні поліції.

Слідчі поліції вже оголосили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України. Ділку з ТЦК загрожує до 8 років позбавлення волі.

За інформацією “Суспільного”, міру запобіжного заходу чоловікові оберуть сьогодні, 10 серпня, в Тернопільському міськрайонному суді.

Теги: підозра, ТЦК та СП, хабарництво

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