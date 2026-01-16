У Тернополі поліція знайшла матір, яка залишила новонароджену дитину в під’їзді

Резонансна подія, яка сталася у Тернополі в ніч на 15 січня, отримала швидке продовження. Правоохоронці встановили особу жінки, яка залишила новонароджену дитину у під’їзді багатоповерхового будинку на вулиці Київській.

Близько першої години ночі мешканці будинку виявили немовля, загорнуте в рушники. На місце одразу викликали поліцію та медиків. Дівчинку госпіталізували. Наразі вона перебуває у реанімаційному відділенні під наглядом лікарів.

Для встановлення обставин події поліцейські провели комплекс оперативно-розшукових заходів. Опитали мешканців району, проаналізували записи камер відеоспостереження, перевірили інформацію про вагітних жінок та налагодили взаємодію з медичними закладами.

У результаті роботи оперативників карного розшуку особу матері вдалося встановити. Нею виявилася 20-річна жителька міста Зборів, яка проживала у Тернополі разом із бабусею.

Слідчі з’ясували, що саме ця жінка зателефонувала на лінію «102» та повідомила про нібито випадково знайдену дитину. Згодом стало відомо, що вона не перебувала на медичному обліку, а пологи відбулися вдома. Після народження доньки жінка загорнула немовля в ковдру та рушники, залишила у під’їзді, а згодом інсценувала його «знахідку».

Наразі з фігуранткою проводять слідчі дії. Її також доставили до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 135 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці. Вирішується питання щодо оголошення підозри. Санкція статті передбачає до двох років обмеження або позбавлення волі.