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У Тернополі покарають чоловіка, який незаконно рубав дерева у парку

16.05.2025

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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У Тернополі правоохоронці виявили факт незаконної порубки дерев у Парку Здоров’я, який належить до природно-заповідного фонду.

Порушником виявився 54-річний житель Тернополя. Правоохоронці встановили, що чоловік, використовуючи пилу, здійснив самовільну вирубку дерев порід клен та сосна.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група поліції. Речові докази вилучено, повідомляють у поліції області.

За цим фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження відповідно до частини 3 статті 246 (незаконна порубка лісу) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує від трьох років до п’яти років позбавлення волі. Наразі тривають слідчі дії.

Працівники поліції нагадують: за злочини проти довкілля передбачена кримінальна відповідальність.

Теги: незаконна вирубка дерев, Тернопіль, парк "Здоров'я", ГУ Національної поліції у Тернопільській області

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