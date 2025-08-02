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У Тернополі під колеса маршрутки потрапила 31-річна жінка

02.08.2025

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Теми, Події

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У Тернополі під колеса маршрутного автобуса потрапила жінка. Подія трапилася на вулиці Пирогова.

Травмована — жителька села Козівка, 1994 року народження. На момент аварії вона перетинала проїзну частину по регульованому пішохідному переходу. Унаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Її госпіталізували.

“За попередніми даними, 72-річний водій маршрутного автобуса марки Isuzu, який курсував за маршрутом “мікрорайон Північний – ринок”, допустив наїзд на жінку-пішохода”, — йдеться у повідомленні.

Водій на момент аварії був тверезий, але у нього взяли кров для перевірки.

Джерело: Нацполіція Тернопільської області

Теги: ДТП, Маршрутка, пішохід

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