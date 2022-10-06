15-річна жителька Хмельниччини приїхала до Тернополя на навчання. Мешкати мала тимчасово в гуртожитку. Проте, як пройти до нього точно не знала.

Підійшла на вулиці до якоїсь незнайомої дівчина й попросила показати шлях. Та погодилася, а дорогою зацікавилася смартфоном дівчини, спитала, чи можна зателефонувати. Та й дала. Щойно гаджет опинився в руках у незнайомки – вона кинулася втікати.

У поліцію звернулася вихователька навчального закладу. Оповіла, в однієї з її учениць невідома особа шахрайським способом видурила дорогий смартфон. Вартість гаджета десь 5 000 гривень.

Під час оперативних заходів поліцейські встановили особу зловмисниці. Нею виявилася 19-річна тернополянка. До слова, дівчина вже потрапляла у поле зору правоохоронців за майнові злочини.

Відомості за даним фактом, зазначають у Нацполіції Тернопільської області, внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Триває досудове розслідування.

Алгоритм дій при крадіжці телефону

1. Заблокуйте зв’язок – візьміть телефон у будь-якій людини, що знаходить поряд з вами, поясніть їй ситуацію, та зателефонуйте телефонному оператору. Блокування зв’язку необхідно, щоб крадій не встиг скористатися двофакторною авторизацією для заволодіння вашими коштами чи особистою інформацією. Якщо цього не зробити, злодій може встигнути змінити пароль доступу на сервісах, що встановлені на вашому телефоні і використовувати їх для зловживання.

Всі мобільні оператори мають можливість блокувати SIM-карти своїх абонентів. Але для цього потрібно провести певні дії та надати конфіденційну інформацію, якою може володіти тільки особисто власник карти.

Якщо ви абонент Київстару – подзвонить за безкоштовним номером 080030046 або 477. Для блокування картки потрібно надати наступну інформацію: 3 номери, на які ви дзвонили, вказавши точну дату цих дзвінків, та залишок грошей на рахунку, або назвати суму, дату та номер телефону, на який ви робили останній переказ грошей, останні скетч-картки чи електронні ваучери поповнення рахунку, PUK1 код.

Абонентам Vodafon потрібно подзвонити на безкоштовний номер для всіх мереж 0800400222 або короткий 222 – безкоштовний тільки для власників Vodafon. В цьому випадку вимоги оператора значно простіше. Вам необхідно згадати два найбільш актуальні для вас номери, на які ви дзвонили чи відправляли повідомлення впродовж останнього місяця, чи знайти пластиковий тримач від SIM-картки та продиктувати всі 8 цифр PUK-коду.

Користувачі Lifecell повинні зателефонувати на короткий номер 5433 інформаційно-консультаційного центру. Після з’єднання необхідно обрати п.5 в головному меню, що зазначений, як «Блокування загубленої картки». Але для блокування необхідно ідентифікувати безпосереднього власника картки за допомогою наступної інформації: 2 номери, на які абонент дзвонив найчастіше в останній час, залишок грошей на рахунку, секретне слово, якщо його встановлено, чи будь-яку іншу інформацію на вимогу оператора.

Власнику контактного номера потрібно лише назвати свої паспортні дані (ПІБ, серій та номер паспорту).

2. Сповістить про крадіжку близьких та друзів. Це треба для того, щоб шахраї не змогли зв’язатися з вашим оточенням через телефон чи соціальну мережу та вимагати в них гроші від вашого імені. Дуже актуальним в цьому випадку є пост у соцмережах.

3. Якомога швидше знайдіть доступ до інтернету. Це необхідно для того, щоб зайти до свого облікового запису в AppleID чи Google. З цим може виникнути проблема, якщо у вас налаштована в опціях безпеки двофакторна ідентифікація. Бо в цьому випадку зайти з чужого пристрою буде складно без телефону.

Що ж робити?

Необхідно під час налаштування опцій безпеки у вашому Google-акаунті вказати резервний номер телефону, на який може прийти підтвердження у вигляді SMS-повідомлення, чи ввести резервний код, що був згенерований системою. Але у випадку із кодом, його повинно мати постійно при собі в роздрукованому вигляді.

Отже, вам все вдалося, ви зайшли у свій Google-акаунт. Зайдіть послідовно у наступні розділи та заповнить їх: Управління акаунтом Google, Надійний захист аканту, Ваші пристрої, Назва вкраденого пристрою, Вийти.

Для того, щоб змінити пароль акаунту, необхідно в розділі Управління акаунтом Google, перейти на підрозділ Особиста інформація та обрати Пароль.

Після цього повернутися в розділ Управління акаунтом Google та перейти на підрозділ Безпека. Знайти стрічку Ваші пристрої, вибрати той пристрій, що було вкрадено та нажати на Заблокувати пристрій чи Очистити пристрій.

Якщо ви оберете Заблокувати пристрій, то телефон можна відстежити на Google-мапі.

Крім того, можна відстежити, як пересувався ваш викрадений смартфон. Для цього лише оберіть розділ Дані та персоналізація, потім перейдіть на Відстеження дії, Історія місцезнаходження. Після того, як ви виставите дату крадіжку, ви зможете передивитися, як ваш телефон пересувався впродовж доби.

4. Заблокуйте банківські картки, на яких є особисті кошти чи кредитний ліміт, особливо ті, що пов’язані з вкраденим смартфоном за допомогою додатків AndroidPay, ApplePay чи SamsungPay.

5. Не гайте часу і поміняйте паролі на всіх додатках, у соціальних мережах, сервісах, якими ви користуєтеся, поштових скриньках та ін. На майбутнє не можна використовувати один пароль для всього. Таким чином ви наражаєте себе на велику небезпеку з боку шахраїв.

6. Відновіть вкрадену картку відповідного мобільного оператору. В кожного з них є свій порядок отримання нової картки. Дізнатися її можна, подзвонивши за безкоштовними телефонами, на офіційних сайтах в інтернеті або звернувшись в найближчий салон зв’язку відповідного оператору.

7. Зверніться до поліції. Не тіште себе мріями, що поліціанти швиденько знайдуть злочинника і повернуть вам ваш телефон. В цьому випадку треба змиритися з тим, що ви його навряд чи побачите вдруге. Але, заява необхідна, як страховка в тому випадку, коли крадій за допомогою вашого пристрою візьме кредит чи зробить якісь злочинні дії. Щоб ваша справа «випадково» не загубилася, необхідно взяти у слідчого, який приймав у вас заяву, талон повідомлення про реєстрацію заяви у журналі єдиного обліку заяв і повідомлень.

Попереджувальні дії від крадіжки смартфону

1. Необхідно встановити пароль на блокування екрану. Не треба довіряти функції сканування пальця чи новомодній опції – сканування сітківці ока. Вони не надійні. Краще вигадайте код не менш ніж з 4-х цифр, який будете знати тільки ви.

2. На всяк випадок знайдіть PUK-код власної SIM-картки. Якщо ви вже позбулися пластикового тримача для картки, на якому він звичайно надрукований у вигляді 8-ми значного коду, то знайдіть його у особистому кабінеті свого мобільного додатку. Або вам стане у нагоді USSD-код.

3. USSD-код також знадобиться, якщо ви не знаєте IMEI вашого телефону. Його теж потрібно знати.

4. На всяк випадок треба мати другий телефон. Це необхідно для того, щоб при заповненні даних в Googl-акаунті, вказати резервний контакт та мати можливість швидко зреагувати на крадіжку та відстежити свій пристрій, чи оперативно змінити паролі на банкінгах, особистих кабінетах та у соцмережах.

Як все ж таки убезпечити свої платіжні картки?

Щоб захистити свої кошти від шахраїв, треба дотримуватися декількох простих правил.

1. При реєстрації номеру зверніться до оператора, щоб цей номер офіційно був закріплений за вами. Таким чином, ніхто, крім вас, не зможе здійснювати ніяких операцій з SIM-карткою та номером телефону. Для цього потрібно буде підтвердження вашої особистості за допомогою персональних даних, що містяться у посвідчені особи (паспорті). Також гарантією безпеки є використання електронного – цифрового підпису при здійсненні маніпуляцій з карткою чи номером у мобільному додатку чи в інтернеті.

2. Не викидайте коробку від телефону, чек, гарантійний талон та тримач для картки з PUK-кодом. Ці речі повинні знаходитися в одному місці таким чином, щоб при необхідності ви могли їх швидко знайти.

3. Час від часу робіть копіювання даних, що знаходяться у вас на смартфоні.

4. Тримайте в надійному місті копії паролів від додатків, соц.мереж, електронної пошти та ін.

5. Виправте настройки телефону таким чином, щоб надіслані повідомленні не відображалися на неактивному екрані смартфону.

6. При установленні мобільних додатків оберіть двофакторну ідентифікацію.

7. Роздрукуйте та майте десь поруч резервний код від Google-акаунту.