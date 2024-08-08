У Тернополі надають безкоштовні юридичні консультації родинам військових та особам з інвалідністю

Громадська організація «Асоціація жінок України» надає безкоштовну соціальну послугу консультування, яка передбачає юридичну допомогу родинам військових і ветеранів, а також особам з інвалідністю. Лідія Калаур, кваліфікована юристка, консультує як у групах, так й індивідуально з усіх питань, що стосуються їхніх прав.

Зокрема, надаються консультації з важливих питань, які цікавлять тих, хто перебуває в складних життєвих обставинах, зокрема щодо отримання пенсій та інших соціальних виплат, оформлення пільг, питань, що виникають під час взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, порядку судового та позасудового оскарження; пропонується допомога в складанні заяв, звернень, позовних заяв, інших процесуальних документів.

­Отримати вчасну, без зволікань юридичну допомогу для нас дуже важливо, ­ каже мама військового п. Марина. ­

«Ось мені необхідно було з’ясувати певні питання, коли син був у відпустці. Куди іти – не знала. А тепер отримати відповідь на питання значно простіше ­ потрібно потелефонувати й домовитися про зустріч з юристкою».

На які пільги мають право члени сімей військовослужбовців, чи може близький родич звернутися до військової частини замість військовослужбовця, що робити, якщо військовий не виходить на звʼязок, як отримати довідки, дізнатися про лікування й реабілітацію?

Ці та багато інших запитань турбують родини тих, хто нині воює на сході країни. Відповіді на них можна отримати, спілкуючись безпосередньо з фаховим спеціалістом.

В Асоціації жінок України організовано надання безоплатної правової допомоги для того, аби кожна людина, яка звертається, мала можливість отримати кваліфіковані відповіді на запитання, які хвилюють, захистити свої права.

Довідки за тел.: 0673503459; 0505550704.

Довідково: Організація безоплатної юридичної допомоги, а також публікація інформації про це стали можливими завдяки реалізації Асоціацією жінок України проєкту «Якісні соціальні послуги як засіб подолання викликів та наслідків війни», який виконується в рамках проєкту Європейського Союзу «Посилення залучення громадянського суспільства для розвитку соціальної сфери в Україні» (EU4CSOs EmpowerUA) та реалізовується Благодійною організацією «МЕРЕЖА 100 ВІДСОТКІВ ЖИТТЯ РІВНЕ». Публікація здійснена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є одноособовою відповідальністю Асоціації жінок України і за жодних обставин не може вважатися таким, що відображає позицію Європейського Союзу.

Джерело: АСОЦІАЦІЯ ЖІНОК УКРАЇНИ