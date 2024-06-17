У Тернополі на тиждень перекрили частину вулиці Коновальця

Від сьогодні, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт, на вулиці Євгена Коновальця у Тернополі частково перекрито рух транспортним засобом.

А саме: від перехрестя вулиці Євгена Коновальця — вулиці Іллі Рєпіна до примикання вулиці Євгена Коновальця з вулицею Бойківською, повідомляють у патрульній поліції.

Про проведення робіт інформуватимуть відповідні тимчасові дорожні знаки.

Ремонтні роботи триватимуть до 22-го червня, тож просимо громадян з розумінням віднестися до тимчасових обмежень.