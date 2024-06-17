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У Тернополі на тиждень перекрили частину вулиці Коновальця

17.06.2024

Ірина Нова

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Новини, Оперативно, Тернопільщина

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Від сьогодні, у зв’язку з проведенням ремонтних робіт, на вулиці Євгена Коновальця у Тернополі частково перекрито рух транспортним засобом.

А саме: від перехрестя вулиці Євгена Коновальця — вулиці Іллі Рєпіна до примикання вулиці Євгена Коновальця з вулицею Бойківською, повідомляють у патрульній поліції.

Про проведення робіт інформуватимуть відповідні тимчасові дорожні знаки.

Ремонтні роботи триватимуть до 22-го червня, тож просимо громадян з розумінням віднестися до тимчасових обмежень.

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Теги: Тернопіль, ремонт доріг, перекриття дороги, рух транспорту

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