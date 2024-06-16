Підрядник привласнив понад 3,2 млн грн під час ремонту військового містечка на Тернопільщині

Тернопільські поліцейські скерували до суду обвинувальний акт щодо підрядника – директора одного із хмельницьких приватних підприємств. Фігуранту загрожує до 12-ти років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідчі головного управління Нацполіції Тернопільщини завершили досудове розслідування у справі щодо фінансових махінацій з бюджетними коштами при проведенні капітального ремонту військового містечка у Львівській області. Нагадаємо, що у лютому цього року підряднику було висунуто підозру у привласненні 3,2 млн грн та службовому підробленні.

Під час слідства правоохоронці встановили, що квартирно-експлуатаційний відділ м. Тернополя уклав з підприємцем договір щодо капітального ремонту військового містечка у Львівській області, проте підрядник не виконав умови договору в повному обсязі. Зловмисник вносив неправдиві відомості до проєктно-кошторисної документації й таким чином штучно завищив ринкові ціни на будівельні матеріали та вартість виконаних робіт. Загальна сума збитків, завданих комунальному підприємству внаслідок незаконних дій підрядника, склала майже 3,2 мільйони гривень.

У лютому слідчі повідомили фігуранту про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 366 (видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа) Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду справи по суті. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону, повідомили у відділі комунікації обласної поліції.