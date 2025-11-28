У Тернополі кількість загиблих внаслідок ворожої атаки зросла до 35 осіб

У Тернополі продовжує зростати кількість жертв після ракетного удару ворога. За допомогою ДНК-експертизи правоохоронцям вдалося встановити особу ще однієї загиблої людини, яка вважалася безвісти зниклою.

Як повідомили у поліції області, це – 73-річний чоловік, який мешкав на вулиці Стуса.

Станом на 28 листопада внаслідок ракетного обстрілу загинуло 35 людей, серед них — 7 дітей.

Безвісти зниклими вважаються 5 осіб, серед яких 1 дитина.

Слідчі дії тривають.