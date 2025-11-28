У лікарні померла 12-річна школярка з Тернополя, яка постраждала від ракетного обстрілу

Трагiчну звiстку про смерть у лiкарнi Адрiани Унольт повiдомив мiський голова Тернополя Сергiй Надал.

«Маленька Адрiана Унольт, 12 рокiв, померла пiсля дев’ятиденної боротьби за життя. Її мама загинула, сестричка досi в лiкарнi. Тепер Адрiана там, де немає страху й вибухiв, – поруч iз мамою, у тихому й свiтлому мiсцi, недосяжному для вiйни», – написав мiський голова.

19 листопада Адрiану вiдправили в лiкарню до Львова. У дiвчинки дiагностували важкi травми та опiки, осколковi поранення. Мама дiвчинки Олена Унольт зпгинула час обстрiлу мiста. Родина мешкала в будинку на вул. 15 Квiтня, 31.

Додамо, що у лiкарнi Тернополя досi перебуває сестра Адрiани – Єва, а також бабуся – заслужена артистка естрадного мистецтва України Людмила Червiнська.

Адрiана навчалася у 7 класi Тернопiльської загальноосвiтньої школи №26, Єва – у 10 класi, – повiдомили на сторiнцi навчального закладу.