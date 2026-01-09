У Тернополі голова ВР Руслан Стефанчук емоційно відреагував на дарунок канадійців

З цього приводу на презентацію цінних дарів від діаспори до Тернополя завітав голова Верховної ради України Руслан Стефанчук разом з народними депутатами від Тернопільщини, керівниками обласної влади –ТОВА В. Негодою, обласної ради Б. Бутковським та іншими поважними гостями.

Загалом Музей національно-визвольної боротьби Тернопільщини отримав від Українського національного об’єднання Канади (філія Торонто) гуманітарний контейнер із 440 коробками загальною вагою 7 тонн.

Цінний вантаж – це продукція історичної, культурної та етнографічної тематики, твори української класики, періодичні видання (журнали, газети), а також матеріали з приватних родинних бібліотек української канадської діаспори.

Фонди будуть опрацьовані після російсько-української війни, а до цього часу зберігатимуться в надійному місці на Тернопільщині.

«Ці матеріали мають виняткове наукове та історичне значення для дослідження української діаспори та національно-визвольного руху ХХ століття.

Це подія всеукраїнського значення, ми розглядаємо цей дарунок від діаспори, як безцінний спадок для майбутніх поколінь українців. У важкий час російсько-української війни такі події є підтвердженням нашої незалежності і незнищенності», – зазначив голова ВР Руслан Стефанчук.

Він наголосив, що для нього велика честь бути цього дня на Тернопільщині — землі, де він народився. Також Голова Верховної Ради запевнив у готовності держави підтримати оцифрування та популяризацію цих фондів, адже єдність українців в Україні та за кордоном — наша ключова сила.

До музейних фондів надійшла колосальна спадщина української діаспори — тисячі книг та бібліотечних матеріалів, зібраних упродовж десятиліть далеко від Батьківщини, але збережених із вірою в Україну, праці, які в радянський час були заборонені або ніколи не друкувалися в Україні. Сьогодні вони повернулися додому.

Ці матеріали десятиліттями зберігалися за океаном як святиня. Сьогодні ми маємо змогу доторкнутися до спадщини, яку берегли українці Канади, поки в Україні тривала боротьба за право бути собою. І завдяки нашим захисникам і захисницям ми маємо державу, здатну приймати, зберігати й осмислювати цю пам’ять.

Важливу роль у підготовці передачі фондів відіграла директорка бібліотеки Св. Володимира в Торонто Анастасія Бачинська, яка особисто пакувала кожну книгу та рятувала приватні бібліотеки українців діаспори від втрати. Робота над поверненням колекції тривала майже рік і стала можливою завдяки зусиллям музейників, української діаспори та підтримці на державному рівні.

Голова Українського інституту національної пам’яті Олександр Алфьоров зазначив, що завдяки таким колекціям сьогодні відбувається реальна культурна децентралізація, адже саме до Тернополя приїжджатимуть люди з різних регіонів і з-за кордону, щоб побачити, дослідити та глибше осмислити українську історію.

Попереду — кропітка робота з опису, дослідження та оцифрування архівів, щоб ця спадщина стала доступною українцям і науковцям усього світу.