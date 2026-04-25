З російського полону повернулися двоє захисників зі Збаражчини

З російського полону звільнили 5 військових із Тернопільщини , двоє з них зі Збаражчини — Ярослава Малащука зі Збаража та Михайла Торченюка з села Травневе, повідомив Збаразький міський голова Роман Полікровський.

Довгоочікуване повернення додому

Після тривалого перебування в полоні захисники нарешті повернулися на рідну землю. Їх зустрічають родини, друзі та громада, які чекали, вірили та молилися за їхнє визволення.

Це подія, яка об’єднала людей і стала символом надії для багатьох українських сімей.

Подяка тим, хто повертає Героїв

Звільнення військових стало можливим завдяки зусиллям багатьох людей. Робота з повернення полонених — складна і надзвичайно важлива.

Попереду у захисників — відновлення, підтримка близьких і повернення до мирного життя.

Вітаємо вдома. Разом — сильні.