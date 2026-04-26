Недавно вийшла з друку книжка педагога, просвітянина, краєзнавця Казимира Яреми про історію с. Острів – «Милий Острове ти мій…». Книжка має 500 сторінок формату, понад 500 світлин і розрахована на широке коло читачів.

У виданні автор на основі зібраних ним спогадів упродовж 40 років, архівних та інших історичних документів детально дослідив майже 600-літню історію населеного пункту – від витоків до сьогодення. Зокрема, у книзі йдеться про заснування села, його становлення, заселення, розбудову і розвиток; будівництво у 16 столітті церкви святого Онуфрія, храмів святого Ахистратига Михаїла у 1881 р. та святої Софії у 2015 році; про діяльність церковних братств і священників; про святе Острівське джерело і капличку; будівництво 8-річної початкової школи у 1848 році, 8-річної школи у 1863 р., нової середньої школи (ліцею) у 1993 році та про діяльність педагогів, шкільних гуртків, а також про розвиток культури. Також автор висвітлив життя села у роки окупацій та в часи Першої і Другої світових війн, про участь жителів села в боротьбі за волю в давні часи у складі козацьких загонів, УСС, ОУН і УПА і тепер – у складі ЗСУ проти російських загарбників. Окремо К.Ярема розповів про творчих жителів села.

Зі змісту книжки читачі теперішніх і майбутніх поколінь дізнаються, якою важкою і тернистою була дорога на шляху здобуття Україною незалежності, видання сприятиме вихованню патріотизму, любові до рідного села, краю, України.

Іларіон ПИЛИПЕЦЬ, літератор