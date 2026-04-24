У Тернополі 18-річний хлопець очолив банду, яка вимагала гроші

Схема з вигаданими боргами

За даними слідства, учасники групи діяли за так званими «кримінальними поняттями». Вони вигадували неіснуючі борги, після чого погрожували людям та вимагали гроші.

До складу угруповання входили особи віком від 18 до 44 років. Один із фігурантів залучав до діяльності молодь спортивної статури.

Погрози, побиття і вимагання

Лідер групи координував дії учасників. Він особисто погрожував потерпілим та їхнім родинам фізичною розправою.

Один із випадків стався на вулиці Збаразькій. Зловмисники побили чоловіка, відібрали 4300 гривень та вимагали ще 100 тисяч гривень нібито боргу.

Правоохоронці задокументували передачу частини коштів — 10 тисяч гривень.

Затримання та підозра

У ході спецоперації поліцейські провели обшуки та вилучили гроші, банківські картки й телефони.

Лідера угруповання затримали та повідомили про підозру за статтею про вимагання. Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

Наразі тривають слідчі дії. Вирішується питання щодо притягнення до відповідальності інших учасників групи.