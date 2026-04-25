На Тернопільщині пожежі вже забрали 29 життів від початку року

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС України у Тернопільській області.

Небезпека не лише у вогні

Рятувальники наголошують. Під час пожежі смертельну загрозу становить не тільки полум’я. Найбільшу небезпеку несуть дим, висока температура та токсичні продукти горіння.

Особливо ризиковані ситуації виникають, коли загоряння стається біля місць відпочинку. Людина може втратити свідомість за лічені хвилини.

Як уникнути трагедії

У ДСНС закликають дотримуватися простих правил безпеки:

Не паліть у ліжку.

Не залишайте без нагляду електроприлади та свічки.

Не користуйтеся несправною проводкою.

Не перевантажуйте електромережу.

Подбайте про безпеку літніх людей.

Встановіть пожежний сповіщувач.

У разі небезпеки необхідно негайно телефонувати 101.

Кожна дрібниця має значення

Рятувальники підкреслюють. Навіть незначна необережність може коштувати життя.