Суд повернув державі ставок на Тернопільщині вартістю майже 4 млн грн

На Тернопільщині суд ухвалив рішення про повернення у державну власність ставка площею майже 110 гектарів. Його вартість оцінюють у 3,9 мільйона гривень.

25.04.2026

Яровий Роман

Новини, Економіка

Чому виник спір

Йдеться про водний об’єкт на території Бережанської громади. Раніше він перебував у комунальній власності, однак прокурори встановили порушення.

З’ясувалося, що на цій території розташовані державні гідротехнічні споруди. За законом, у такому випадку земля не може належати громаді.

Рішення суду

Господарський суд Тернопільської області підтримав позицію прокуратури. Реєстрацію комунальної власності скасували, а ділянку зобов’язали повернути державі.

Тепер розпоряджатися водним ресурсом буде відповідне державне відомство.

Чому це важливо

У прокуратурі наголошують. Повернення таких об’єктів запобігає незаконному використанню природних ресурсів та забезпечує контроль за інженерною інфраструктурою.

Рішення суду вже набрало законної сили.

Теги: прокуратура, суд, Бережани, ставок

Написати

Ми у соцмережах