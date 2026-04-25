Суд повернув державі ставок на Тернопільщині вартістю майже 4 млн грн

Чому виник спір

Йдеться про водний об’єкт на території Бережанської громади. Раніше він перебував у комунальній власності, однак прокурори встановили порушення.

З’ясувалося, що на цій території розташовані державні гідротехнічні споруди. За законом, у такому випадку земля не може належати громаді.

Рішення суду

Господарський суд Тернопільської області підтримав позицію прокуратури. Реєстрацію комунальної власності скасували, а ділянку зобов’язали повернути державі.

Тепер розпоряджатися водним ресурсом буде відповідне державне відомство.

Чому це важливо

У прокуратурі наголошують. Повернення таких об’єктів запобігає незаконному використанню природних ресурсів та забезпечує контроль за інженерною інфраструктурою.

Рішення суду вже набрало законної сили.