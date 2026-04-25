Тернопільські веслувальники здобули перемоги на Кубку України в Умані

Золото у байдарці-двійці

Тернопільські спортсмени показали високий рівень підготовки. Екіпаж байдарки-двійки серед юніорів здобув перше місце на дистанції 1000 метрів.

На дистанції 500 метрів цей же екіпаж фінішував четвертим. Також один із спортсменів посів четверте місце у складі байдарки-четвірки на 500 метрів.

Сильні результати серед дівчат

Особливо відзначилася тернопільська спортсменка, яка здобула одразу кілька перемог:

Перше місце на дистанціях 200 і 500 метрів у байдарці-одиночці.

Перемога на 200 метрах у байдарці-двійці.

Перше місце на 500 метрах у байдарці-четвірці.

Ще одна представниця Тернополя також показала хороші результати. Вона посіла четверті місця у двійці та четвірці на 500 метрів, стала п’ятою на дистанції 1000 метрів в одиночці та дев’ятою у фіналі на 500 метрів.

Успіх тернопільської школи веслування

Виступ спортсменів підтвердив високий рівень підготовки та потенціал тернопільської школи веслування.