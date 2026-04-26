Катеринина весняна симфонія…

Вихованка Тернопільської художньої школи імені Михайла Бойчука Катерина Репак здобула перемогу на міжнародній мистецькій арені. Учениця 3-го класу відділу художнього оздоблення текстилю стала лауреаткою І премії престижного міжнародного двотурового конкурсу мистецтв «Весняна симфонія Голландії», що відбувся в Амстердамі.

Високу майстерність юної тернополянки у категорії «Образотворче мистецтво» відзначило фахове міжнародне журі, до складу якого увійшли провідні діячі культури. Окремо подяку від організаторів отримала її викладачка – Алла Іванівна Твердинюк.