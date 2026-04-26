У Ланівцях вшанують пам’ять Героя і митця Олега Яцули

Життя митця обірвалося 31 травня 2025 року. Та його творчість і подвиг залишаються з громадою.
Цикл заходів розпочнеться 27 квітня. У приміщенні ЦНАПу відкриють виставку «Небесний маляр».
Експозиція триватиме до 1 травня. Вона представить роботи митця, які передають його бачення світу і любов до рідного краю.
1 травня о 14:00 відбудеться церемонія погашення пам’ятної марки та конверта. Їх створили на честь Олега Яцули.
Це ще один крок до збереження його імені в історії громади.
3 травня о 12:00 у міській бібліотеці відкриють виставку
«Ланівці. благодатна земля. пори року».
Картини митця відображають красу рідного краю в різні сезони. Це щирий прояв його любові до України, яку він захищав зі зброєю в руках.
Організатори закликають мешканців і гостей відвідати заходи.
Пам’ять про Героя живе у його справах і творчості.