У Ланівцях вшанують пам’ять Героя і митця Олега Яцули

Життя митця обірвалося 31 травня 2025 року. Та його творчість і подвиг залишаються з громадою.

Виставка «Небесний маляр»

Цикл заходів розпочнеться 27 квітня. У приміщенні ЦНАПу відкриють виставку «Небесний маляр».

Експозиція триватиме до 1 травня. Вона представить роботи митця, які передають його бачення світу і любов до рідного краю.

Пам’ятна марка і конверт

1 травня о 14:00 відбудеться церемонія погашення пам’ятної марки та конверта. Їх створили на честь Олега Яцули.

Це ще один крок до збереження його імені в історії громади.

Велика виставка у бібліотеці

3 травня о 12:00 у міській бібліотеці відкриють виставку

«Ланівці. благодатна земля. пори року».

Картини митця відображають красу рідного краю в різні сезони. Це щирий прояв його любові до України, яку він захищав зі зброєю в руках.

Запрошення для громади

Організатори закликають мешканців і гостей відвідати заходи.

Пам’ять про Героя живе у його справах і творчості.