«Гектар Добра» у Збаразькій громаді. Техніка, що працює для людей

Проєкт створили на базі громадської організації «ФАЙНАДІЯ». Його мета проста. Допомогти мешканцям громади обробляти землю навіть без власних ресурсів.

Допомога для кожного господарства

«Гектар Добра» пропонує повний цикл робіт для городу. Від оранки до збору врожаю. Працюють навіть із невеликими ділянками.

У користуванні є необхідна техніка. Плуг, фреза, культиватор, картоплесаджалка і картоплезбиралка.

Окремо доступні послуги спецтехніки. Екскаватор допоможе провести комунікації, викопати траншеї чи підготувати ділянку.

Для господарства також пропонують покіс трави, перевезення дров, сіна чи будматеріалів.

Соціальна складова проєкту

Проєкт має чітку соціальну місію. Ціни залишаються доступними, а для окремих категорій діють пільги. Йдеться про ВПО, людей з інвалідністю та багатодітні родини.

Увесь прибуток спрямовують на розвиток громади та соціальні ініціативи.

Де працює проєкт

База розташована у селі Чернихівці.

Запис на послуги за телефоном: 067 100 88 00.

Ідея проста. Щоб кожен клаптик землі давав результат, а кожна родина відчувала підтримку.