Перемога Богдана Волошина – справедливість таки існує

17 квітня в Цюриху (Швейцарія) відбувся напівпрофесійний бій N9NE MMA Fight Night. З Тернополя запросили бійця – 22-річного спортсмена Богдана Волошина, який представляв UMA Academy. Його супротивником був 26-річний польський боєць Сулейман Романчук.

З перших секунд почала відбуватися справжня плутанина. Першим мав вийти Романчук, але ввімкнули музику Волошина, який вийшов в октагон в кут польського бійця. Словом, кут Богдана автоматично став не червоний, а синій. На спортсменів не наклеїли розпізнавальних скотчів, ще й шорти у них були однаковими. Візуально вони також були схожими.

В першому раунді опоненти приглядалися один до одного. А ось другий і третій раунди, безперечно, забрав наш боєць Богдан Волошин, який зі стійки наносив більше ударів. Рефері після бою підняв руку польського бійця. Хоча глядацька зала і тренер Богдан Мирошниченко не були згідні з таким несправедливим суддівським рішенням, проте не вдалося переконати трьох суддів переглянути бій. Вони порадили подати апеляцію в Міжнародну комісію, сподіваючись, що українці цього не зроблять. Адже така послуга є платною. Але тренер вирішив, що справедливість дорожча.

Словом, правда таки взяла гору. Відповідь не забарилася. Її надіслав Президент клубу Іво Анделіч на електронну пошту вже у вівторок, 21 квітня. Вона виявилася позитивною. Організатор турніру має опублікувати позитивне рішення бою на користь тернопільського бійця Богдана Волошина, який недаремно посилено тренувався більше місяця. Шкода, що за такі непрофесійні дії спортивних суддів не передбачено відшкодування моральних збитків у вигляді штрафу на користь потерпілої сторони.

Зрештою, це був досвід. Тому що битися потрібно так, аби згодом ніяких додаткових запитань ні в кого не виникало.

Вітаємо нашого спортсмена Богдана Волошина із заслуженою перемогою. Бажаємо, аби подібних казусів і непорозумінь в майбутньому в його спортивній кар’єрі більше не траплялося. Лише вперед, так тримати!