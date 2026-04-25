Двоє військових із Шумщини повернулися з полону

Хто повернувся додому

До рідних домівок повертається 32-річний Андрій Кузьмич із села Стіжок, який перебував у полоні з лютого 2024 року.

Також звільнено 30-річного Василя Ніколюка із села Залісці, який був у неволі з грудня 2023 року.

Важкі випробування позаду

За наявною інформацією, обидва військові утримувалися на території Чечні та пережили складні умови.

Після повернення захисники отримають необхідну медичну та психологічну допомогу.

Громада зустрічає Героїв

У Шумській громаді вітають повернення воїнів та дякують їм за мужність і витримку.

Це важлива подія для всієї громади та ще один крок до повернення всіх українських полонених.