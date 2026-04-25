Двоє військових із Шумщини повернулися з полону

До рідних домівок повертається 32-річний Андрій Кузьмич із села Стіжок, який перебував у полоні з лютого 2024 року.
Також звільнено 30-річного Василя Ніколюка із села Залісці, який був у неволі з грудня 2023 року.
За наявною інформацією, обидва військові утримувалися на території Чечні та пережили складні умови.
Після повернення захисники отримають необхідну медичну та психологічну допомогу.
У Шумській громаді вітають повернення воїнів та дякують їм за мужність і витримку.
Це важлива подія для всієї громади та ще один крок до повернення всіх українських полонених.