Від біатлону до вишивки

Легендарна біатлоністка Олена Підгрушна встановила рекорд України після завершення професійної спортивної кар’єри.

39-річна тріумфаторка Сочі-2014 отримала відзнаку за найбільшу кількість вишитих картин, створених олімпійською чемпіонкою.

Про це Олена Підгрушна повідомила у соціальних мережах. За її словами, вишивка вже давно вийшла за межі звичайного захоплення, а стала для неї способом відновлення і джерелом натхнення.

«Я встановила рекорд України: найбільша кількість вишитих картин, створених олімпійською чемпіонкою. Вишивка для мене – більше, ніж хобі. Це спосіб відновлюватися, знаходити натхнення і вкладати частинку душі в кожну роботу.

Щиро дякую «Книзі рекордів України» та команді «Спільна Перемога» за підтримку й допомогу в організації цього рекорду. Разом творимо історію України», – написала О. Підгрушна.

До слова, Олена Підгрушна є олімпійською чемпіонкою Сочі-2014 в естафеті, а також чемпіонкою світу 2013 року у спринті та багаторазовою призеркою світових першостей.

Наприкінці березня 2026 року О. Підгрушна офіційно завершила кар’єру біатлоністки, хоча не виступала на міжнародному рівні ще з березня 2023-го.