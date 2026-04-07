Давній Кременець: у мережі показали атмосферні фото одного з найстаріших міст України

Місто з багатовіковою історією

07.04.2026

Яровий Роман

Історія, Новини

Кременець, Замкова гора
Кременець. Джерело: Bichebois, Wikimedia

Кременець — одне з найдавніших і найколоритніших міст України, яке зачаровує своєю історією та краєвидами. Нещодавно у мережі з’явилися рідкісні атмосферні фото міста, що вкотре привернули увагу до його унікальної спадщини.

Перша письмова згадка про Кременець датується 1227 роком. Уже в середньовіччі місто відігравало важливу оборонну роль і неодноразово витримувало ворожі облоги.

Зокрема:

  • у XIII столітті тут княжив Мстислав Удатний, який розгромив угорське військо
  • у 1241 році Кременець вистояв перед ордами хана Батия
  • згодом витримав і наступ Куремси

Завдяки цьому місто стало важливим форпостом Волині.

Кременецький замок і розквіт міста

У XIV столітті за литовських князів у Кременці збудували каменний замок, який і сьогодні залишається символом міста.

У 1438 році Кременець отримав магдебурзьке право, що сприяло його розвитку.

Особливий період розквіту пов’язаний із правлінням Бони Сфорци (1536–1556 роки), коли:

  • замок було значно укріплено
  • місто активно розвивалося
Кременець, Замкова гора

Зміна епох і держав

Історія Кременця — це постійна зміна держав і впливів:

  • після 1569 року — у складі Речі Посполитої
  • з 1795 року — у Російській імперії
  • у 1917–1920 роках місто сім разів переходило з рук у руки
  • у 1920–1939 роках — входило до складу Польщі

Освітній та культурний центр

У XIX столітті Кременець був важливим освітнім осередком завдяки:

  • Вищій Волинській гімназії
  • Волинському ліцею

Згодом місто втратило частину свого значення, але зберегло унікальну атмосферу та історичну спадщину.

Місто, що зачаровує

Розташований біля підніжжя Кременецьких гір, за 60 км від Тернополя, Кременець і сьогодні приваблює туристів мальовничими краєвидами, старовинною архітектурою та особливою атмосферою.

Опубліковані світлини ще раз доводять: це місто — справжня перлина Тернопільщини, де історія відчувається у кожному камені.

