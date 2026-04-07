Давній Кременець: у мережі показали атмосферні фото одного з найстаріших міст України

Кременець — одне з найдавніших і найколоритніших міст України, яке зачаровує своєю історією та краєвидами. Нещодавно у мережі з’явилися рідкісні атмосферні фото міста, що вкотре привернули увагу до його унікальної спадщини.

Перша письмова згадка про Кременець датується 1227 роком. Уже в середньовіччі місто відігравало важливу оборонну роль і неодноразово витримувало ворожі облоги.

Зокрема:

у XIII столітті тут княжив Мстислав Удатний , який розгромив угорське військо

, який розгромив угорське військо у 1241 році Кременець вистояв перед ордами хана Батия

згодом витримав і наступ Куремси

Завдяки цьому місто стало важливим форпостом Волині.

Кременецький замок і розквіт міста

У XIV столітті за литовських князів у Кременці збудували каменний замок, який і сьогодні залишається символом міста.

У 1438 році Кременець отримав магдебурзьке право, що сприяло його розвитку.

Особливий період розквіту пов’язаний із правлінням Бони Сфорци (1536–1556 роки), коли:

замок було значно укріплено

місто активно розвивалося

Зміна епох і держав

Історія Кременця — це постійна зміна держав і впливів:

після 1569 року — у складі Речі Посполитої

з 1795 року — у Російській імперії

у 1917–1920 роках місто сім разів переходило з рук у руки

у 1920–1939 роках — входило до складу Польщі

Освітній та культурний центр

У XIX столітті Кременець був важливим освітнім осередком завдяки:

Вищій Волинській гімназії

Волинському ліцею

Згодом місто втратило частину свого значення, але зберегло унікальну атмосферу та історичну спадщину.

Місто, що зачаровує

Розташований біля підніжжя Кременецьких гір, за 60 км від Тернополя, Кременець і сьогодні приваблює туристів мальовничими краєвидами, старовинною архітектурою та особливою атмосферою.

Опубліковані світлини ще раз доводять: це місто — справжня перлина Тернопільщини, де історія відчувається у кожному камені.

