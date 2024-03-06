У Тернополі до 7 років позбавлення волі засуджено поліцейську

За публічного обвинувачення прокурорів Тернопільської обласної прокуратури Тернопільським міськрайонним районним судом визнано винною у заволодінні наркотичними засобами та психотропними речовинами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, поліцейську з обліку та збереження речових доказів і озброєння сектору логістики одного з територіальних підрозділів ГУНП в Тернопільській області (ч. 2, 3 ст. 308 КК України).

Їй призначено покарання – 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна, з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконання адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій на 3 роки.