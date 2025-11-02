У Тернополі десятки людей здали кров в пам’ять про медика та воїна Івана Попіля (фото)

У Тернопільському обласному центрі служби крові відбулася колективна донація крові, присвячена пам’яті випускника Тернопільського національного медичного університету Івана Попіля, який загинув на війні.

Акцію організувала університетська спільнота донорів Red Line — молодіжний рух ТНМУ, створений для популяризації донорства серед студентів і викладачів.

На колективну донацію прийшло кількадесят людей — батьки захисника, рідні, друзі, студенти медуніверситету. Багато з них особисто знали Івана, інші — прийшли, почувши його історію, і захотіли вшанувати пам’ять Героя справами, які продовжують його місію.

Галина Попіль, мама Івана Попіля, поділилася спогадами про сина.

«У мого сина було велике, щире й відкрите серце. Він дуже любив здавати кров. Інколи я казала: «Іване, ти такий худесенький, може, не здавай?». А він відповідав: «Мамо, це не шкодить, допомагає людям, а в мене швидко відновлюється кров», — розповіла Галина Попіль.

Іван завжди допомагав людям. Ще зі школи захищав тих, кого ображали. З дитинства мріяв стати лікарем, щоб рятувати життя. Коли вступив у медичний університет, обрав фах хірурга, а потім мріяв бути військовим лікарем. У червні 2024 року Іван Попіль пішов на війну. Загинув 28 жовтня 2024 року в результаті стрілецького бою з ворогом на сході України.

Серед учасників акції — співзасновниця Red Line, студентка ТНМУ Аліна Фарійон.

«Ми створили цю спільноту нещодавно з ініціативи нашого колеги Назарія Крулика. Він започаткував університетський донорський рух. Ми хочемо, щоб це не була одноразова акція, а постійна традиція. Донорська кров потрібна не лише на фронті, а й у лікарнях щодня», — розповіла Аліна Фарійон.

Донором крові у межах акції став також студент ТНМУ Павло Мельник.

«Здаю кров не вперше. Це корисно, важливо й потрібно. Я особисто не знав Івана Попіля, але чув про нього багато. Його історія справді вражає — це приклад мужності й людяності. Дякую йому за те, що захищав нашу країну», ⸻ зазначив Павло Мельник.

Тернопільський обласний центр служби крові дякує кожному, хто долучився. У центрі наголошують: донорство має бути систематичним явищем, адже регулярні донації дозволяють поповнювати банк крові та вчасно рятувати життя.